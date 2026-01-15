Çok Bulutlu 3.5ºC Ankara
Dünya
AA 15.01.2026 16:22

Rusya İçişleri Bakanlığının eğitim merkezinde ses bombası patladı: 9 yaralı

Rusya İçişleri Bakanlığının Sıktıvkar kentindeki eğitim merkezinde ses bombasının patlaması sonucu 9 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Rusya İçişleri Bakanlığının eğitim merkezinde ses bombası patladı: 9 yaralı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Rusya'ya bağlı Komi Cumhuriyetinin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Sıktıvkar kentinde Rusya İçişleri Bakanlığının eğitim merkezinde ses bombasının patladığı belirtildi.

Açıklamada, "Olayda 9 kişi yaralandı. Bunlardan 4'ünün durumu ağır. Yaralılara gerekli tıbbi müdahale yapılıyor. Patlamanın ardından oluşan yoğun duman nedeniyle 200 kişi binadan tahliye edildi." ifadelerine yer verildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada ise ses bombasının patlaması sonucu 340 metrekare alanda yangın çıktığı kaydedildi.

Rusya Soruşturma Komitesi de olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Rusya
Gazze'deki Filistin hükümeti: İsrail, ateşkesin ilk aşamasında 1244 ihlal yaptı
