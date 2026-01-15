Gazze'deki Filistin hükümeti: İsrail, ateşkesin ilk aşamasında 1244 ihlal yaptı

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçildiğini duyurmasının ardından, ilk aşamaya ilişkin veriler paylaşıldı.

Açıklamada, İsrail ordusunun ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden, ikinci aşamaya geçildiği 15 Ocak 2026 gününe kadar uluslararası hukuka yönelik "ciddi ve sistematik ihlaller yaptığı" ifade edildi.

Gazze'deki Filistin hükümetine bağlı yetkililerin, ateşkesin ilk aşamasının sürdüğü 95 gün süresince 1244 ihlal tespit ettiği belirtilen açıklamada, 402 kez doğrudan sivillere ateş açıldığı, 66 kez yerleşim yerlerine İsrail ordusunun askeri araçlarla girdiği, 581 defa sivil konutlara ve vatandaşlara yönelik bombalı saldırı düzenlendiği, 195 ev ve kamu binasının havaya uçurularak yıkıldığı aktarıldı.

İsrail'in ateşkes süresince yaptığı saldırılarda 449 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 1246 kişinin yaralandığı ve 50 kişinin gözaltına alındığı bilgisi verildi.

İnsani yardımlar engellendi

Ateşkesin insani yardımların bölgeye ulaştırılması konusunda da İsrail'in "uzlaşılan asgari yardım miktarlarına uymadığı" vurgulanan açıklamada, ilk aşamada girmesi planlanan 57 bin tır yerine sadece 24 bin 611 tırın Gazze'ye girdiği ifade edildi.

Açıklamada, günlük ortalama 600 tırın Gazze'ye ulaşması gerektiği hatırlatılırken, bunun yerine günde ortalama sadece 259 tırın giriş yapabildiği ve ateşkese yüzde 43 oranında bağlı kalındığı aktarıldı.

Gazze'ye yardımların ulaşmaması sebebiyle gıda, ilaç, su ve yakıtta ciddi eksikliğe yol açtığı ifade edilen açıklamada, girişine izin verilen gıda maddelerinin çoğunun "besin değerinin düşük olduğu" ve temel gıda maddelerinin "sistematik aç bırakma politikası" ile engellendiği aktarıldı.

Yakıt sevkiyatında ise anlaşmada öngörülen 4 bin 750 tır yerine sadece 601 tırın Gazze'ye giriş yapabildiği, günlük 50 tır yerine 6 tır ortalamasıyla ateşkes anlaşmasına bağlılık oranının yüzde 12'de kaldığı kaydedildi. Bu eksiklik sebebiyle hastaneler, fırınlar ve su arıtma tesislerinin çalışamaz hale geldiği ifade edildi.

Kış şartlarında barınma krizi

Gazze'nin kış şartlarında maruz kaldığı barınma krizine yer verilen açıklamada, ateşkese rağmen sınır kapılarındaki kısıtlama sebebiyle prefabrik yapılar ve barınma malzemelerinin girişinin engellenerek insani krizin derinleştiği ifade edildi.

Soğuk hava dalgalarıyla Gazze'de hasarlı durumdaki 50'den fazla bina ve evin çöktüğü, çadırlarda soğuktan ölümlerin yaşandığı bildirildi.

Açıklamada, Gazze'de 127 binden fazla çadırın kullanılamaz hale geldiği ve 1 milyon 500 binden fazla yerinden edilmiş kişi için asgari şartlarda barınmanın dahi sağlanamadığı vurgulandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı soykırımdan bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısını 71 bin 441'e, yaralıların sayısını ise 171 bin 329 olarak açıkladı.