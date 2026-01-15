Çok Bulutlu 3.5ºC Ankara
Dünya
TRT Haber 15.01.2026 15:10

THY uçağı acil iniş yaptı

Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul-Barselona seferini yapan uçağındaki bir yolcunun uçak içi internet erişim noktası oluşturarak ağ adını bomba tehdidi içerecek şekilde düzenlemesi nedeniyle devreye alınan güvenlik prosedürlerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı açıklandı.

THY uçağı acil iniş yaptı

THY'den yapılan açıklamada, TK1853 sefer sayılı İstanbul-Barselona uçuşunun Barselona'ya yaklaşması sırasında bir yolcunun uçak içi internet erişim noktası oluşturarak ağ adını bomba tehdidi içerecek şekilde düzenlediğinin tespit edildiğini belirtti.

Bunun üzerine uçuş emniyeti kapsamında gerekli prosedürlerin derhal başlatıldığını aktaran açıklamada, "Uçağın emniyetli inişinin ardından kontroller ilgili ülkenin yetkili otoriteleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Süreç, uluslararası havacılık güvenliği kuralları çerçevesinde yürütülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

"Yolcunun tespiti ve hukuki sürecin yürütülmesi amacıyla çalışmalar başlatılmıştır"

THY uçağında güvenlik prosedürleri kapsamında yapılan güvenlik kontrolleri tamamlandı.

THY'den yapılan diğer paylaşımda ise şunlar kaydedildi:

"TK1853 sefer sayılı İstanbul-Barselona uçuşumuzda yaşanan durumun ardından ilgili ülkenin yetkili otoriteleri tarafından gerekli güvenlik aramaları gerçekleştirilmiş, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır. Söz konusu yolcunun tespiti ve hukuki sürecin yürütülmesi amacıyla çalışmalar başlatılmıştır. Uçağımızın dönüş seferi, yolcu alımının tamamlanmasının ardından gerçekleştirilecektir."

