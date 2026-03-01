Parçalı Bulutlu 2.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 01.03.2026 22:06

Bakan Gürlek'ten Çarşamba Cumhuriyet Savcısı Yazıcı için taziye mesajı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, hayatını kaybeden Çarşamba Cumhuriyet Savcısı İbrahim Selim Yazıcı'ya Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Bakan Gürlek'ten Çarşamba Cumhuriyet Savcısı Yazıcı için taziye mesajı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, Çarşamba Adliyesi'nde Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan İbrahim Selim Yazıcı'nın geçirdiği kalp krizi sonucu genç yaşta hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Görevini büyük bir sorumluluk bilinciyle ifa eden, genç yaşına rağmen mesleğine adanmış bir hukuk insanını kaybetmenin acısını yaşadıklarını vurgulayan Gürlek, "Merhum savcımıza Yüce Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine, yakınlarına ve yargı camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Teşkilatımızın başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Akın Gürlek Adalet Bakanlığı
Sıradaki Haber
DMM, "Türkiye-İran sınır hattındaki 80 bin mayın temizlendi" iddiasını yalanladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:46
İran'ın fiilen kapattığı Hürmüz Boğazı, küresel enerji ticaretinin gerçekleştiği stratejik geçitlerden biri
22:44
BFMTV: Fransız Charles de Gaulle uçak gemisi Doğu Akdeniz'e gönderildi
22:43
İsrail Ordu Sözcüsü, Tahran’daki İran Devrim Muhafızları Ordusu Karargahı'nı vurduklarını iddia etti
22:41
Bahreyn'de sirenlerin çalmasının ardından halka güvenli bölgelere sığınmaları çağrısı yapıldı
22:16
38 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi
22:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı ile görüştü
Ev sahiplerine vergi uyarısı: Kira beyanname süreci başladı
Ev sahiplerine vergi uyarısı: Kira beyanname süreci başladı
FOTO FOKUS
İran, ABD'ye ait İHA'yı böyle vurdu
İran, ABD'ye ait İHA'yı böyle vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ