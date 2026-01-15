Puslu 2.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 15.01.2026 12:52

Roma'da sürücüler için şehir merkezindeki azami hız 30 kilometreyle sınırlandırıldı

İtalya'nın başkenti Roma'da, şehir merkezindeki hız sınırının azami 30 kilometre olarak uygulanmasına bugünden itibaren başlandı.

Roma'da sürücüler için şehir merkezindeki azami hız 30 kilometreyle sınırlandırıldı

Roma Belediyesinin dün resmen açıkladığı karara göre kent merkezindeki sınırlı trafik bölgesi (ZTL) kapsamındaki bölgelerde ve 1000 caddede yol güvenliğini artırmak amacıyla sürücüler için saatte azami 30 kilometrelik hız sınırı getirildi.

Bu doğrultuda trafikten sorumlu Roma yerel şehir polisinin hız sınırı getirilen bölgelerdeki devriye ve denetimleri arttırıldı.

Roma Belediyesinin Ulaşımdan Sorumlu Belediye Encümeni Üyesi Eugenio Patane, yaptığı açıklamada, trafik kazaları ve yarattığı mağduriyetleri azaltma sorumluluklarının bulunduğunu, uygulamayı bu nedenle devreye aldıklarını belirtti.

Patane, uygulamanın denetimi için şehrin büyük caddelerinden Kristof Kolomb Caddesi'ne yeni hız ölçen kameraların yerleştirileceğini, ayrıca şehir genelinde 175 yeni yükseltilmiş yaya geçidi yapılacağı bilgisini paylaştı.

Kuzeydeki Bologna kenti, aynı hız sınırını merkezi hükümetin aksi görüşüne rağmen iki sene önce uygulamaya başlamıştı.

ETİKETLER
İtalya
Sıradaki Haber
ABD'nin Venezuela petrolünün satışına resmi olarak başladığı iddiası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:46
ABD'nin Venezuela petrolünün satışına resmi olarak başladığı iddiası
12:35
Selçuk Bayraktar'dan Yeşil Vatan Seferberliği Projesi'ne destek paylaşımı
12:44
Romanya, 110 yıl önce Rusya'ya gönderdiği altınları geri almak istiyor
12:28
Rusya, İngiliz diplomatı istihbarat çalışanı olduğu gerekçesiyle sınır dışı etme kararı aldı
12:01
ABD'de ICE'ın işe alımlarda kullandığı yapay zekanın hatası nedeniyle memurların uygun eğitim almadığı iddiası
13:36
MSB: İran hududumuzun güvenliği 7/24 büyük bir özveriyle korunmaktadır
Düzceli usta, 35 yıldır ürettiği Mengen sobalarıyla evleri ısıtıyor
Düzceli usta, 35 yıldır ürettiği Mengen sobalarıyla evleri ısıtıyor
FOTO FOKUS
Avcılar'da park halindeki İETT yandı
Avcılar'da park halindeki İETT yandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ