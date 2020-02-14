Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ilçe açıklarında lastik botta bulunan düzensiz göçmenlerin yardım istediği bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgeye sevk edilen ekiplerce lastik botta aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 8 Somali ve 4 Afrika uyruklu düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.