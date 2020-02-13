Haber Giriş: Kaynak: AA
Kayseri-Kahramanmaraş kara yoluna çığ düştü
[Fotoğraf: DHA]
Kayseri-Kahramanmaraş kara yolunda çığ düşmesi sonucu ulaşım sağlanamıyor.
Sarız ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Kayseri-Kahramanmaraş kara yolunun Bostanlı mevkisinde çığ düştü.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre çığ altında kalan olmadığı belirtildi.
Karayolları ekipleri yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: kayseri Kahramanmaraş çığSon Güncelleme: 13 Şubat 2020 Perşembe 21:57
Son Haberler
- 22:49
- 22:42
- 22:36
- 22:25
- 22:23
Sıradaki Haber
FETÖ'nün GATA'daki yapılanması: 10 şüpheli tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz