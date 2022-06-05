Haber Giriş: 5 Haziran 2022 Pazar 08:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Üsküdar'da kamyonet evin bahçesine devrildi
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Üsküdar'da kontrolden çıkan bir kamyonet gecekondunun bahçesine devrildi. Araçtaki 2 kişi yaralandı.
Bahçelievler Mahallesi Gencer Sokak'ta kamyonet, manevra yaparken bir gecekondunun bahçesine devrildi.
Kazada yaralanan ve çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü ile yanındaki kişi, hastaneye kaldırıldı.
İncelemelerin ardından kamyonetin kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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