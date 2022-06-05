Ankara’nın Beypazarı, Bala, Ayaş ve Elmadağ ilçelerinde etkili olan dolu çevreyi beyaza bürüdü. Bazı sürücüler araçlarının zarar görmemesi için köprü altlarında bekledi. Dolu, ekili arazilere zarar verdi.

Sağanak ve dolunun etkili olduğu şehirlerden biri de Kırıkkale oldu. Şehir merkezinde akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Keskin ilçesinde ise yağan dolu nedeniyle tarım arazileri zarar gördü.

Aydın ve Isparta'da da sağanak nedeniyle ulaşım zaman zaman aksadı. Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.