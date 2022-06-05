Haber Giriş: 5 Haziran 2022 Pazar 08:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sağanak ve dolu tarım arazilerini vurdu
[Fotoğraf: AA]
Yurdun birçok bölgesinde dün sağanak ve dolu etkili oldu. Ankara'nın bazı ilçelerinde dolu tarım arazilerine zarar verdi. Kırıkkale, Aydın ve Isparta'da ise yağış nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Ankara’nın Beypazarı, Bala, Ayaş ve Elmadağ ilçelerinde etkili olan dolu çevreyi beyaza bürüdü. Bazı sürücüler araçlarının zarar görmemesi için köprü altlarında bekledi. Dolu, ekili arazilere zarar verdi.
Sağanak ve dolunun etkili olduğu şehirlerden biri de Kırıkkale oldu. Şehir merkezinde akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Keskin ilçesinde ise yağan dolu nedeniyle tarım arazileri zarar gördü.
Aydın ve Isparta'da da sağanak nedeniyle ulaşım zaman zaman aksadı. Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Etiketler: Sağanak Hava Durumu Meteoroloji Sel Tarım Üretimi
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