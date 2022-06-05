Nato Yolu Caddesi'nde sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen iki otomobil çarpıştı. Kontrolden çıkan araçlar da park halindeki üç otomobile çarptı.

Kaza yapan sürücüler araç içinde sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri kaza yapan araçlardaki yaralıları çıkartarak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.