Haber Giriş: 5 Haziran 2022 Pazar 02:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Meteorolojiden toz taşınımı uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Güneydoğu Anadolu Bölgesi için akşam saatlerine kadar toz taşınımı uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde toz taşınımının etkili olacağı tahmin ediliyor.
Başta hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamlar ve yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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