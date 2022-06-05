Haber Giriş: 5 Haziran 2022 Pazar 01:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Göller Yöresi'nde kuvvetli yağış bekleniyor
[Fotoğraf: AA]
Burdur ve Isparta çevreleri ile Antalya'nın iç kesimleri için öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinden itibaren, Burdur ve Isparta çevreleri ile Antalya'nın iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.
Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulunuldu.
Etiketler: Meteoroloji Hava Durumu Sağanak Hava Sıcaklıkları
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