Haber Giriş: 5 Haziran 2022 Pazar 00:09Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Manisa'da iki otomobil kavşakta çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Manisa’nın Salihli ilçesinde 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3’ü ağır, 6 kişi yaralandı.
Manisa'da Nesil Göksu yönetimindeki otomobil, M.B.yönetimindeki otomobille kavşakta çarpıştı.
Kaza sonrası, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İki aracın hurdaya döndüğü kazada otomobilde yolcu konumunda bulunan 17 yaşındaki Mert Kılıç, olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan her 2 araç sürücüsü ile diğer yaralılar, Murat G., C.G., Y.K., E.B. sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Sürücü M.G. ile diğer yaralılar M.G.ve C.G.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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