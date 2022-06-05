Manisa'da Nesil Göksu yönetimindeki otomobil, M.B.yönetimindeki otomobille kavşakta çarpıştı.

Kaza sonrası, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İki aracın hurdaya döndüğü kazada otomobilde yolcu konumunda bulunan 17 yaşındaki Mert Kılıç, olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan her 2 araç sürücüsü ile diğer yaralılar, Murat G., C.G., Y.K., E.B. sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Sürücü M.G. ile diğer yaralılar M.G.ve C.G.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.