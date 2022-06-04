Haber Giriş: 4 Haziran 2022 Cumartesi 23:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da 1682 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İstanbul'da düzensiz göçmenlere yönelik uygulamada 1682 kişi yakalanarak geri gönderme merkezine teslim edildi.
İstanbul'da Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinesinde ilgili birimlerin katılımıyla kentin belirli ilçelerinde düzensiz göçmelere yönelik uygulama yapıldı.
Uygulamada 1682 düzensiz göçmen yakalandı.
Yakalanan düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.
Etiketler: İstanbul Düzensiz Göçmenler
Son Haberler
- 00:12
- 00:13
- 00:05
- 00:05
- 23:56
Sıradaki Haber
Erzincan'da uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz