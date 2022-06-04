Erzincan'da Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, 1 ila 31 mayıs tarihlerinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında ekipler, 300 grama yakın uyuşturucu, 882 adet uyuşturucu hap ve 9 bin adet tütün dolu makaron ele geçirdi.

Operasyonlarda 8 şüpheli hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, 2 şüpheli hakkında izinsiz kenevir bitkisi yetiştirmek, 8 şüpheli hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçlarından işlem yapıldı.

7 şüpheli tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.