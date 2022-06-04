Haber Giriş: 4 Haziran 2022 Cumartesi 23:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzincan'da uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama
[Fotoğraf: Getty]
Erzincan'da uyuşturucu satıcılarına yönelik son bir ayda düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Erzincan'da Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, 1 ila 31 mayıs tarihlerinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Çalışmalar kapsamında ekipler, 300 grama yakın uyuşturucu, 882 adet uyuşturucu hap ve 9 bin adet tütün dolu makaron ele geçirdi.
Operasyonlarda 8 şüpheli hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, 2 şüpheli hakkında izinsiz kenevir bitkisi yetiştirmek, 8 şüpheli hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçlarından işlem yapıldı.
7 şüpheli tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Etiketler: Erzincan Uyuşturucu Narkotik
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