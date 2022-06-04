Haber Giriş: 4 Haziran 2022 Cumartesi 23:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de 2 polisi yaralayan 3 kişi tutuklandı
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde kavga eden tarafları ayırmaya çalışan 2 polis memurunu yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde kavgayı ayırmaya çalışan 2 polis memurunu yaralayan T.Ö., O.Ö. ve E.D.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
"Görevi yaptırmamak için direnme" suçundan haklarında işlem yapılan şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Döngel Mahallesi'ndeki Atatürk Caddesi'nde dün iki grup arasındaki kavgaya müdahale eden 2 polis memuru yaralanmış, olaya ilişkin olarak 3 kişi gözaltına alınmıştı.
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