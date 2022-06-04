Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde kavgayı ayırmaya çalışan 2 polis memurunu yaralayan T.Ö., O.Ö. ve E.D.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

"Görevi yaptırmamak için direnme" suçundan haklarında işlem yapılan şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Döngel Mahallesi'ndeki Atatürk Caddesi'nde dün iki grup arasındaki kavgaya müdahale eden 2 polis memuru yaralanmış, olaya ilişkin olarak 3 kişi gözaltına alınmıştı.