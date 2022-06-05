Haber Giriş: 5 Haziran 2022 Pazar 01:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Manisa’nın Salihli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Salihli istikametinden Ahmetli istikametine giden Nesil G. yönetimindeki otomobil, Sart Işıklı Kavşağı'nda Murat B. idaresindeki otomobille çarpıştı.
Kazada, Mert K. hayatını kaybetti, sürücülerle otomobillerdeki M.G, C.G, Y.K ve E.B yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Manisa Trafik Kazası
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