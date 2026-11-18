İnsani yardımların bir silah olarak kullanılması giderek yaygınlaşıyor. Yeni analiz, çatışma bölgelerinde çocuklara ulaştırılması gereken insani yardımların kasıtlı olarak engellenmesinin son 10 yılda 16 kat arttığını ortaya koydu.

BM tarafından doğrulanan olaylara ilişkin değerlendirme, hayati öneme sahip yardımların engellenmesinin modern savaşlarda yaygın bir yönteme dönüştüğüne ilişkin endişeleri doğruladı.

Save the Children'ın analizine göre, çocukların insani yardıma erişiminin engellendiği doğrulanmış vakaların sayısı 2015'te 509 iken geçen yıl 8 bin 322'ye yükseldi.

BM'nin çatışmalarda çocuklara yönelik kaydettiği tüm ihlallerin beşte birinden fazlasını artık insani yardıma erişimin engellenmesi oluşturuyor. Bu oran 10 yıl önce yüzde 2 seviyesindeydi.

En fazla ihlal Filistin'de kaydedildi

Geçen yıl çocukların insani yardıma erişiminin engellendiği vakaların yaklaşık 6 bini işgal altındaki Filistin topraklarında kaydedildi. Libya'da binin üzerinde, Ukrayna'da ise 473 doğrulanmış ihlal tespit edildi.

Gazze'de kaydedilen vakaların yaklaşık yüzde 90'ından işgalci İsrail makamları sorumlu tutuldu.

Save the Children İngiltere'nin insani yardım savunuculuğu birimi başkanı Orlaith Minogue, çocukların çatışmalardan ve iklim felaketlerinden en ağır şekilde etkilendiğini belirterek, uluslararası işbirliğinin çöküşüyle birlikte insani yardımların engellenmesinde benzeri görülmemiş bir artış yaşandığını söyledi.

589 milyon çocuk çatışma bölgelerinde yaşıyor

Dünya genelinde 589 milyon çocuk, yani yaklaşık her 4 çocuktan biri çatışma bölgelerinde yaşıyor. Bu sayı, verilerin ilk kez toplandığı 1990'dan bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

Gazze'de Nisan 2024 ile geçen yıl aralık ayı arasında hayati insani yardım malzemelerinin bölgeye sokulması için yapılan başvuruların yalnızca yüzde 55'i onaylandı.

İnsani yardımın engellenmesi savaş taktiğine dönüştü

Çocuk ilaçları da dahil olmak üzere çok sayıda temel ihtiyaç malzemesi, işgalci İsrail yönetimi tarafından "çift kullanımlı" olduğu gerekçesiyle geciktiriliyor veya engelleniyor.

Minogue, İngiltere hükümetine çatışmalarda mahsur kalan çocukların insani yardıma erişimini sağlamak için nüfuzunu kullanma çağrısında bulundu.