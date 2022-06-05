Çakmak Mahallesi'ndeki 4 katlı terlik ve sandalet atölyesinin ham maddelerinin bulunduğu teras katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin 1 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

Atölyede soğutma işlemleri devam ediyor.