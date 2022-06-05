Haber Giriş: 5 Haziran 2022 Pazar 08:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te atölye yangını
[Fotoğraf: AA]
Şehitkamil ilçesindeki bir terlik ve sandalet atölyesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.
Çakmak Mahallesi'ndeki 4 katlı terlik ve sandalet atölyesinin ham maddelerinin bulunduğu teras katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin 1 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.
Atölyede soğutma işlemleri devam ediyor.
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