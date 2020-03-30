Haber Giriş: Kaynak: DHA
Üsküdar Meydanı ve sahili sessiz
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da Üsküdar Meydanı ve sahili, koronavirüs salgını nedeniyle sessizliğe büründü.
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınına yönelik alınan geniş çaplı önlemler kapsamında vatandaşlara evden dışarı çıkmamaları konusunda yapılan uyarılar devam ediyor.
Sahilde balık tutmanın ve yürüyüş yapmanın yasaklanmasıyla birlikte önceden insan yoğunluğu yaşanan Üsküdar sahili ve meydanı bu sabah saatlerinde boş kaldı.
Üsküdar- Eminönü seferini yapan motordaki yolcular da görevliler tarafından sosyal mesafeyi korumaları konusunda sık sık uyarıldı.
Etiketler: İstanbul üsküdar meydanı koronavirüsSon Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 09:23
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