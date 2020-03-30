Türkiye, yağmurlu havanın etkisine girecek. Çarşamba günü ise yağışlar sağanağa dönecek.

Pazartesi günü Karadeniz'de etkili olacak yağış, hafta ortasından itibaren Ege ve Marmara kıyıları hariç tüm Türkiye'de görülecek.

Sıcaklıklar yeniden düşecek

Hava sıcaklıkları bu hafta da mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek.

İstanbul'da hafta başında 15 derece olan hava sıcaklığı, cuma günü 10 dereceye kadar düşecek. Yağmur, etkisini perşembe gününden itibaren gösterecek.

Hafta başında Ankara'da sıcaklık 12 derece. Çarşamba günü başlayacak yağış, hafta boyu devam edecek.

İzmir ise salı günü yağışlı havanın etkisi altına girecek. Çarşamba günü azalan yağmurlar perşembe günü yeniden etkisini artıracak. Hafta başında 20 derece olacak sıcaklık, yağmurla birlikte 16 dereceye kadar düşecek.

3 kentte karla karışık yağmur görülecek

Ardahan, Kars ve Ağrı'da karla karışık yağmur var.

Adana, Hatay, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis'te ise salı günü gök gürültülü sağanak bekleniyor.