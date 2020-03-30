Merkezefendi ilçesi Gerzele Mahallesi Gerzele Caddesi üzerinde, 20 ZK 170 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Süratli olduğu öğrenilen otomobil bir evin istinat duvarının üzerinden geçerek bahçeye düştü.

Evin bahçesine uçan otomobilin sürücüsünün imdat seslerini duyarak dışarıya çıkan çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

[Fotoğraf: İHA]

Sürücü yaralandı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza yerine gelen vinç yardımıyla evin bahçesine düşen otomobil çıkartıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.