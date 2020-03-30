Haber Giriş: Kaynak: İHA
Denizli'de hızını alamayan otomobil evin bahçesine düştü
[Fotoğraf: İHA]
Denizli’de kontrolden çıkan bir otomobil evin bahçesine düştü. Evin duvarına çarpıp yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Merkezefendi ilçesi Gerzele Mahallesi Gerzele Caddesi üzerinde, 20 ZK 170 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Süratli olduğu öğrenilen otomobil bir evin istinat duvarının üzerinden geçerek bahçeye düştü.
Evin bahçesine uçan otomobilin sürücüsünün imdat seslerini duyarak dışarıya çıkan çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.
[Fotoğraf: İHA]
Sürücü yaralandı
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza yerine gelen vinç yardımıyla evin bahçesine düşen otomobil çıkartıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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