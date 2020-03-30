Atakum ilçesi Yeni Mahalle mevkiinde, müzikle uğraşan ve koronavirüs önlemi nedeni ile evde vakit geçiren bir grup genç, bu kez komşuları için konser verdi.

Gençlerin balkon konseri, çevre bina sakinlerinden de büyük ilgi gördü. Konsere komşular, evlerinin ışıklarını yakıp söndürerek eşlik etti.

[Fotoğraf: AA]

Grup adına açıklama yapan Enes Gevrekçi, katılımdan memnun olduklarını ve bu kadar fazla talep beklemediklerini dile getirdi.

[Fotoğraf: DHA]

Evde kalan vatandaşlara bir nebze moral vermek istediklerini ifade eden Gevrekçi ile arkadaşları Çağrı Dede ve Arda Celmen, "evde kal" çağrısında bulundu.

[Fotoğraf: AA]

Sivas'ta karantinadaki öğrenciler için şarkı söyleyip dans ettiler

Mısır, İskoçya, İrlanda ve Sudan'dan Sivas'a getirilerek, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda gözlem altında tutulan öğrenciler için moral etkinliği düzenlendi.

KYK İl Müdürlüğünce yurt bahçesinde düzenlenen etkinlikte, KYK çalışanları, çalınan çeşitli şarkılara eşlik edip, çiftetelli oynadı.

[Fotoğraf: AA]

"Bir Sivaslı uğruna", "Lingo lingo şişeler", "Uzun ince bir yoldayım", "Memleketim" ve "Ölürüm Türkiyem" adlı şarkıların çalındığı moral etkinliğinde, özel kıyafetli bazı çalışanlar da dikkati çekti.

[Fotoğraf: AA]

Karantinadaki öğrenciler alkışlar ve ıslıklarla destek verdi

Karantinada tutulan öğrenciler ise bulundukları odaların pencerelerine çıkarak, alkışlar ve ıslıklarla KYK personeline katıldı.

"En büyük Türkiye" ve "En büyük Sivas" tezahüratlarında bulunan öğrenciler, Kovid-19 nedeniyle camilerden yapılan duaya da eşlik etti.

[Fotoğraf: AA]

KYK İl Müdürü Erdoğan Tunç da elinde Türk bayrağıyla etkinliğe katılarak öğrencilere moral verdi.

Bu arada karantinadaki öğrencilere, Sivas Valisi Salih Ayhan'ın etli ekmek, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in de katmer ikram ettiği öğrenildi.

[Fotoğraf: AA]