Samsun'da gençler balkon konseriyle ‘evde kal’ çağrısı yaptı
Samsun'da gençler, koronavirüs salgınına karşı evlerinde kalan vatandaşlara moral olması için balkondan konser verdi. Gençlerin müzik dinletisi, komşularının yanı sıra çevre apartman sakinlerinin de beğenisiyle karşılandı.
Atakum ilçesi Yeni Mahalle mevkiinde, müzikle uğraşan ve koronavirüs önlemi nedeni ile evde vakit geçiren bir grup genç, bu kez komşuları için konser verdi.
Gençlerin balkon konseri, çevre bina sakinlerinden de büyük ilgi gördü. Konsere komşular, evlerinin ışıklarını yakıp söndürerek eşlik etti.
Grup adına açıklama yapan Enes Gevrekçi, katılımdan memnun olduklarını ve bu kadar fazla talep beklemediklerini dile getirdi.
Evde kalan vatandaşlara bir nebze moral vermek istediklerini ifade eden Gevrekçi ile arkadaşları Çağrı Dede ve Arda Celmen, "evde kal" çağrısında bulundu.
Sivas'ta karantinadaki öğrenciler için şarkı söyleyip dans ettiler
Mısır, İskoçya, İrlanda ve Sudan'dan Sivas'a getirilerek, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda gözlem altında tutulan öğrenciler için moral etkinliği düzenlendi.
KYK İl Müdürlüğünce yurt bahçesinde düzenlenen etkinlikte, KYK çalışanları, çalınan çeşitli şarkılara eşlik edip, çiftetelli oynadı.
"Bir Sivaslı uğruna", "Lingo lingo şişeler", "Uzun ince bir yoldayım", "Memleketim" ve "Ölürüm Türkiyem" adlı şarkıların çalındığı moral etkinliğinde, özel kıyafetli bazı çalışanlar da dikkati çekti.
Karantinadaki öğrenciler alkışlar ve ıslıklarla destek verdi
Karantinada tutulan öğrenciler ise bulundukları odaların pencerelerine çıkarak, alkışlar ve ıslıklarla KYK personeline katıldı.
"En büyük Türkiye" ve "En büyük Sivas" tezahüratlarında bulunan öğrenciler, Kovid-19 nedeniyle camilerden yapılan duaya da eşlik etti.
KYK İl Müdürü Erdoğan Tunç da elinde Türk bayrağıyla etkinliğe katılarak öğrencilere moral verdi.
Bu arada karantinadaki öğrencilere, Sivas Valisi Salih Ayhan'ın etli ekmek, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in de katmer ikram ettiği öğrenildi.
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