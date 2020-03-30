Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul'da iş hanında yangın: 1 ölü
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Fatih'te 3 katlı binanın çatı katında bulunan kulübede çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Mimar Hayrettin Mahallesi Yahya Paşa Sokak'taki 3 katlı iş hanının çatı katında bulunan bekçi kulübesinde yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangını kısa sürede söndüren ekipler, kulübede bekçi Aslan Barak'ın cesedini buldu.
Bölgeye gelen polis ekiplerinin incelemesinin ardından Barak'ın cesedi otopsi için İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
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