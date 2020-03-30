Haber Giriş: Kaynak: DHA
Ali Dağı'nda mahsur kalan sürücünün yardımına ekipler koştu
[Fotoğraf: DHA]
Kayseri'deki Ali Dağı'nda kar yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda otomobiliyle yaklaşık 50 metreden yuvarlanan kişiyi AFAD ekipleri kurtardı.
Tayyar Ahmet Özgen, hava almak için 06 DR 7421 plakalı otomobiliyle Talas ilçesinde bulunan Ali Dağı'ndaki paraşüt atlama pistine çıktı.
Özgen, dağ yolunda manevra yapınca otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda, 50 metreden yuvarlandı.
Özgen'in sağlık durumu iyi
Bölgede mahsur kalan Özgen, polis ve AFAD'ı arayarak yardım istedi.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler Özgen'i bulunduğu yerden kurtardı.
Özgen'in sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.
Etiketler: kayseri ali dağı Kar yağışı AFADSon Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 02:38
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