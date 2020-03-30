Anafartalar Mahallesi Ahmet Adnan Saygun Caddesi'nde bulunan eski bir konakta gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa süre sonra bitişikteki konağa da sıçradı.

[Fotoğraf: AA]

Alevleri görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Kontrol altına alınan yangında konaklar kullanılamaz hale geldi.

[Fotoğraf: AA]