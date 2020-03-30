Haber Giriş: Kaynak: AA
Ankara'da yangın: 2 konak kül oldu
[Fotoğraf: AA]
Ankara’nın Altındağ ilçesinde bulunan 2 eski konak, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Anafartalar Mahallesi Ahmet Adnan Saygun Caddesi'nde bulunan eski bir konakta gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın kısa süre sonra bitişikteki konağa da sıçradı.
[Fotoğraf: AA]
Alevleri görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Kontrol altına alınan yangında konaklar kullanılamaz hale geldi.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: ankara konak eski konak yangınSon Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 05:29
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