İçişleri Bakanlığı, yeni tip koranavirüs (COVID-19) ile mücadele kapsamında İzmir, Ankara ve İstanbul da ticari taksilerin trafiğe çıkışlarında plakasının son hanesine göre sınırlama getirdi.

81 ilin valiliğine gönderilen genelge çerçevesinde gece saat 00.01'den itibaren plakasının son hanesi tek sayı olan ticari taksiler trafiğe çıktı.

Bu araçlar saat 24.00'e kadar çalışacak. Daha sonra da plakasının son hanesi çift sayı olan ticari taksiler trafiğe çıkacak.

Belirlenen bu sistem takip eden günler için ardışık olarak devam edecek.

[Fotoğraf: AA]

Taksiciler uygulamadan memnun

İzmir'de bir taksi durağında çalışan Yılmaz Arslan, duraktaki 9 taksiden sadece kendi aracının plakasının son hanesinin tek sayı olduğunu söyledi.

Uygulamadan memnun olduklarını belirten Arslan, "Mal sahipleri olarak durak başkanları vasıtasıyla dernekten talepte bulunmuştuk. 10-15 gündür sabah saat 10-11'de sefere kalkıp gece araçlarımızı kapatıyorduk. Uygulamanın faydasını gördüm. Bugün bir yolcu aldım 2 saat durağa dönemedim çok yolcu vardı. İnşallah daha iyi olur, çok sevindik." dedi.

[Fotoğraf: AA]

"Uygulama araçların temizliği bakımından da iyi olacak"

Arslan, şoförlerin her gün çalışmak istemediklerini, bu uygulamayla işlerinin daha iyi olacağını ifade etti.

Uygulamanın araçların temizliği bakımından da iyi olacağını belirten Arslan, "Normalde gece araçları yarım saat içinde temizleyip sabah açıyorduk. Şimdi daha detaylı temizlik yapıp açarız." diye konuştu.

Başkentte plaka sınırlama uygulamasını ihlal eden taksiciye ceza kesildi

Ankara Kızılay'da bu kurala uymayan, plakasının son hanesi çift sayı olan ticari taksi trafik polisleri tarafından durduruldu.

Evrakı incelendikten sonra taksi şoförüne cezai işlem uygulandı. Taksi şoförü de "Yapacak bir şey yok, haklılar." ifadesini kullandı.

[Fotoğraf: AA]

Genelge kapsamında trafiğe çıkan taksi şoförü Barış Çankaya da kurala uymaya çalışacaklarını söyledi.