Organize Sanayi Bölgesinde bulunan, iplik ve battaniye üretimi yapılan fabrikanın boyahane bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın söndürme çalışmalarına beton mikserleriyle de destek verildi.

Olay yerine giden Uşak Valisi Turan Ergün, yangınla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Yangın, ekiplerin çabalarıyla fabrikanın diğer bölgeleri ile yandaki fabrikalara sıçramadan söndürüldü.