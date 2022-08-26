Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma 07:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de seyir halindeki otomobil yandı
[Fotograf: AA]
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde seyir halinde yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi.
M.T'nin kullandığı otomobilin motor kısmından, Gerzele Mahallesi Ali Aygören Bulvarı'nda seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı.
M.T, otomobilini yol kenarına park ederek itfaiyeye haber verdi.
Aracı saran alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Otomobil, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.
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