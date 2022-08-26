Piyalepaşa Bulvarı'nda meydana gelen kazada, İstanbul Havalimanı'ndan aldığı yabancı uyruklu yolcuları, Sultanahmet'te bulunan otele transferini gerçekleştiren Deniz Arslan'ın kullandığı minibüs, Kasımpaşa yol ayrımında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle park halindeki İETT'ye ait halk otobüsüne arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada minibüste bulunan yabancı uyruklu bir kadın ve minibüsün şoförü Deniz Arslan yaralandı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yabancı uyruklu kadın Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, sürücü ise Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Araçta şoförle birlikte 3 kişinin olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı

Kaza nedeniyle, Kasımpaşa istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan minibüsün olay yerinden çekilmesinin ardından trafik normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.