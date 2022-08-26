Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma 06:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da kaza yapan motosikletteki bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Hatay'da önce yön levhasına ardından otomobile çarpan motosikletteki bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Merkez Antakya ilçesinde, sürücüsü henüz tespit edilemeyen motosiklet, Atatürk Caddesi Vali Ürgen Parkı kavşağında, önce trafik levhasına ardından seyir halindeki otomobile çarptı.
Kazada motosiklette bulunan Mustafa Mert Yurtsever ile Günay C. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa Mert Yurtsever burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından motosiklet çekici yardımıyla kaldırıldı.
Etiketler: Hatay Trafik Kazası
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