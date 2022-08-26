Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma 03:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum’daki kazada 3 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Çorum’da otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.
M.D. idaresindeki otomobil, kent merkezindeki Çorum Şehitliği yakınlarında takla atarak tarlaya devrildi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan eşi Y.D. ve 9 yaşındaki çocukları E.İ.D yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Etiketler: Çorum Trafik Kazası
Son Haberler
- 02:51
- 02:19
- 01:46
- 00:44
- 00:34
Sıradaki Haber
Aydın'da trafik kazası: 2 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz