Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma 02:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da trafik kazası: 2 yaralı
[Fotograf: AA]
Aydın'ın Çine ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
83 yaşındaki Orhan Meşe'nin kullandığı otomobil, Sarıoğlu Mahallesi Umut Barış Sokak'ta 34 yaşındaki Mehmet Kancı yönetimindeki motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Kancı ile beraberindeki eşi Yeter Kancı yaralandı.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, Aydın Devlet Hastanesine sevk edildi.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Aydın Trafik Kazası
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