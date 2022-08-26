Fuat Edip Baksı Mahallesi'nde yaşayan E.Y. ile oğlu Y.A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Y.A, tartışma sırasında annesi E.Y'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

E.Y, sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede ameliyata alınan hamile E.Y, tüm müdahalelere rağmen bebeğini kaybetti.

Y.A, polis ekiplerince olayda kullandığı suç aletiyle gözaltına alındı.