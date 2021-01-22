Sarayaltı Mahallesi'nde bulunan Rıza Songür'e ait fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangını gören çevredeki vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.