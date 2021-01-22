Haber Giriş: 22 Ocak 2021 Cuma 22:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta fabrika yangını
Uşak'ta geri dönüşüm fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Sarayaltı Mahallesi'nde bulunan Rıza Songür'e ait fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangını gören çevredeki vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.
Etiketler: Yangın
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