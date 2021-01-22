Malatya Emniyet Müdürlüğünde bir polis memuru, işe giderken gelen yavru köpek seslerinin üzerine binanın bahçesini kontrol etti.

Yavru köpekleri gören polis memuru aracından getirdiği havlu ile onların üzerine örterek ısıtmaya çalıştı. Sonra da mama getirip yedirdi. O anları ise yanında bulunan eşi kameraya kaydetti.

Malatya Emniyet Müdürlüğü, videoyu sosyal medya hesaplarında "Polisin bir yanı da merhamettir..." sözleriyle paylaştı.