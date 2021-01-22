Haber Giriş: 22 Ocak 2021 Cuma 20:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Malatya Emniyeti: Polisin bir yanı da merhamettir
Malatya'da bir trafik polisi göreve giderken, anneleri yanında olmayan yavru köpekleri görünce önce aracındaki havluyla üzerini örttü, sonra onlara mama bıraktı.
Malatya Emniyet Müdürlüğünde bir polis memuru, işe giderken gelen yavru köpek seslerinin üzerine binanın bahçesini kontrol etti.
Yavru köpekleri gören polis memuru aracından getirdiği havlu ile onların üzerine örterek ısıtmaya çalıştı. Sonra da mama getirip yedirdi. O anları ise yanında bulunan eşi kameraya kaydetti.
Malatya Emniyet Müdürlüğü, videoyu sosyal medya hesaplarında "Polisin bir yanı da merhamettir..." sözleriyle paylaştı.
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