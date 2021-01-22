Haber Giriş: 22 Ocak 2021 Cuma 20:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beylikdüzü'nde kontrolden çıkan otomobil mağazaya girdi
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde, kontrolden çıkarak mağazaya giren otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Beylikdüzü'nde E-5 karayolundan Edirne istikametine seyir halindeki E.A'nın kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Park halindeki otomobile çarptıktan sonra bir mağazanın camından içeriye giren otomobil hasara yol açtı.
Çarpmanın etkisiyle E.A. ile otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza, mağazanın güvenlik kamerasına da yansıdı.
Etiketler: Trafik Kazası
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