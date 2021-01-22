Haber Giriş: 22 Ocak 2021 Cuma 18:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmaris'te sigara içilemeyen açık alanlar genişletildi
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, sigara içme kısıtlaması getirilen meydan, sokak ve cadde gibi açık alanlara yenileri eklendi.
İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar gereğince, COVID-19 tedbirleri kapsamında sigara içme kısıtlaması getirilen açık alanlar genişletildi.
Yasak getirilen noktalara belediye tarafından "Maske indirilerek sigara içmek yasaktır. Cezası 900 lira" yazılı uyarı levhaları konulması kararlaştırıldı.
Yasağa uymayanlar hakkında adli işlem başlatılacak.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Maske Sigara Sosyal Mesafe
Son Haberler
- 19:03
- 18:58
- 18:39
- 18:35
- 18:46
Sıradaki Haber
Ankara’da evden hırsızlık yüzde 91 azaldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz