Ankara’da evden hırsızlık yüzde 91 azaldı
Ankara Emniyet Müdürlüğü, il genelinde 2017'de 10 bin 821 olan evden hırsızlık oranının 2020'de 894’e düştüğünü açıkladı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından, son 4 yılın evden yapılan hırsızlık oranlarını paylaştı.
2017 yılında 10 bin 821 olan evden hırsızlık oranı, 2018’de 3 bin 824, 2019’da bin 672 ve son olarak 2020 yılında ise 894 olarak kaydedildi.
Son 4 yılda almış olduğumuz önlemler ile birimlerimiz tarafından yürütülen başarılı çalışmalar ve operasyonlar neticesinde, EVDEN HIRSIZLIK olayları vatandaşlarımızın kâbusu olmaktan çıkarılarak minimal seviyeye indirilmiştir.— Ankara Emniyet Müdürlüğü (@EmniyetAnkara) January 22, 2021
Doğru çağrıda bulunan Ankaralılara teşekkür ederiz. pic.twitter.com/es6sWgpQEs
Yapılan paylaşımda, evden hırsızlık olaylarının yüzde 91 oranında azalmasının operasyonlar neticesinde gerçekleştiği vurgulanarak, doğru çağrıda bulunan Ankaralılara teşekkür edildi.
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