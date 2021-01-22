Ankara Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından, son 4 yılın evden yapılan hırsızlık oranlarını paylaştı.

2017 yılında 10 bin 821 olan evden hırsızlık oranı, 2018’de 3 bin 824, 2019’da bin 672 ve son olarak 2020 yılında ise 894 olarak kaydedildi.

Son 4 yılda almış olduğumuz önlemler ile birimlerimiz tarafından yürütülen başarılı çalışmalar ve operasyonlar neticesinde, EVDEN HIRSIZLIK olayları vatandaşlarımızın kâbusu olmaktan çıkarılarak minimal seviyeye indirilmiştir.

Doğru çağrıda bulunan Ankaralılara teşekkür ederiz. pic.twitter.com/es6sWgpQEs — Ankara Emniyet Müdürlüğü (@EmniyetAnkara) January 22, 2021

Yapılan paylaşımda, evden hırsızlık olaylarının yüzde 91 oranında azalmasının operasyonlar neticesinde gerçekleştiği vurgulanarak, doğru çağrıda bulunan Ankaralılara teşekkür edildi.