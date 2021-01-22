Haber Giriş: 22 Ocak 2021 Cuma 17:18Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Hasta ve yakınları güvenlik görevlilerine saldırdı
Bursa'da kavga sonrası yaralanan kişi ve yakınlarının güvenlik görevlilerine saldırdığı anlar kameraya yansıdı.
Bursa'da kavga sonrası yaralanarak acil serviste tedaviye alınan Tamer Ü., doktor ve hemşirelere küfredip saldırmaya çalıştı.
Tamer Ü. ve yakınlarının güvenlik görevlileri ile polislere saldırdığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
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