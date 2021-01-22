Mutasyona uğramış koronavirüsün Türkiye'de de tespit edilmesinin ardından illere gönderilen kitlerle ayrıca tarama yapılıyor.

Tokat’ta 2 koronavirüs hastasına yapılan testte mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi.

Kent merkezi ve Niksar ilçesinde tespit edilen hastaların aile fertlerine de hastalığı bulaştırmış olması nedeni ile sayının 10'a çıktığı, hastaların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Mutasyona uğramış koronavirüs tespit edilen hastalar diğer hastalar gibi evlerinde izole ediliyor. Hastalara aynı ilaç ve tedavileri uygulanıyor.

Tokat’ta mutasyona uğramış virüs tespit edilen hastalara virüsün nereden bulaştığı araştırılıyor.