Haber Giriş: 22 Ocak 2021 Cuma 17:03Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tokat'ta 10 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İngiltere'de mutasyon geçiren ve daha hızlı yayılan koronavirüs türü Tokat'ta 10 kişide tespit edildi.
Mutasyona uğramış koronavirüsün Türkiye'de de tespit edilmesinin ardından illere gönderilen kitlerle ayrıca tarama yapılıyor.
Tokat’ta 2 koronavirüs hastasına yapılan testte mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi.
Kent merkezi ve Niksar ilçesinde tespit edilen hastaların aile fertlerine de hastalığı bulaştırmış olması nedeni ile sayının 10'a çıktığı, hastaların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Mutasyona uğramış koronavirüs tespit edilen hastalar diğer hastalar gibi evlerinde izole ediliyor. Hastalara aynı ilaç ve tedavileri uygulanıyor.
Tokat’ta mutasyona uğramış virüs tespit edilen hastalara virüsün nereden bulaştığı araştırılıyor.
Etiketler: Koronavirüs
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