Haber Giriş: 22 Ocak 2021 Cuma 17:06Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Sanayi sitesindeki iş yerinde patlama: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'nin Erdemli ilçesinde bulunan LPG montaj servisinde patlama meydana geldi. Patlamada 3 kişi yaralandı.
Erdemli ilçesinde bulunan sanayideki iş yerinde, otomobile montaj yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Patlamada, iş yeri sahibi Osman Ata ile çalışanlar Serkan Ata ve Kılıç Kalkan yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İtfaiye ekipleri, iş yerinde çıkan küçük çaplı yangını söndürerek soğutma işlemi yaptı.
Patlamanın sebebi araştırılıyor.
Etiketler: İtfaiye
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