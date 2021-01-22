Haber Giriş: 22 Ocak 2021 Cuma 16:55Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da hafta sonu kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu yüzde 78'e çıktı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kısıtlamalar saat 21.00'da başlayacak. Pazartesi saat 05.00'da sona erecek kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu yaşanıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin trafik yoğunluk haritasına göre saat 17.18 sıralarında kentteki trafik yoğunluğu yüzde 78'e ulaştı.
Etiketler: İstanbul Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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