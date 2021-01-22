Ankara'nın Altındağ ilçesinde başıboş gezen pitbull, anneannesiyle markete giden Bahar Dağaşan'a saldırdı.

Bacağından yaralanan küçük kız, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağ bacağındaki kas yırtılması nedeniyle ameliyat edilen Dağaşan, bugün taburcu edildi.

Aile, maddi manevi tazminat talep edebilecek

Büyük korku yaşayan Baba Ümit Dağaşan suç duyurusunda bulundu. Aile gerekirse köpeğin sahibinden maddi ve manevi tazminat talep edebilecek.

Konuyu değerlendiren Avukat Hasan Oymak, "Bu şikayet neticesinde pitbullun sahibi olan kişi, bu madde kapsamında altı aya kadar hapis cezası veya idari para cezasıyla cezalandırılacaktır." dedi.

Caydırıcı cezaların devreye girmesi bekleniyor

Aslında pitbull cinsi köpeklerin yurda sokulması da sahiplenilmesi de yasak. Ancak daha caydırıcı cezaların devreye girmesi bekleniyor.