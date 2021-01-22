Haber Giriş: 22 Ocak 2021 Cuma 16:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hizan'da vaka sayısı sıfırlandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Bitlis'in Hizan ilçesinde koronavirüs vaka sayısı sıfırlandı. Kaymakam Yelek, vatandaşların kurallara uymaya devam etmesi gerektiğini belirtti.
Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, yaptığı açıklamada, ilçede 14 Ocak'tan itibaren yeni vaka bulunmadığını açıkladı.
Vatandaşlara kurallara sıkı bir şekilde uyduğu için teşekkür eden Kaymakam Yelek, "Hayata geçirilen sıkı tedbirlere harfiyen uymanız dolayısıyla hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Temizlik, maske ve mesafe kurallarına harfiyen uymaya devam etmemizin çok önemli olduğunu da hatırlatmak isterim" ifadelerini kullandı.
Etiketler: Koronavirüs
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