Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, yaptığı açıklamada, ilçede 14 Ocak'tan itibaren yeni vaka bulunmadığını açıkladı.

Vatandaşlara kurallara sıkı bir şekilde uyduğu için teşekkür eden Kaymakam Yelek, "Hayata geçirilen sıkı tedbirlere harfiyen uymanız dolayısıyla hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Temizlik, maske ve mesafe kurallarına harfiyen uymaya devam etmemizin çok önemli olduğunu da hatırlatmak isterim" ifadelerini kullandı.