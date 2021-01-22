Soğuk hava nedeniyle Hafik ilçesinde Hafik Gölü'nün yüzeyi buz tuttu.

Gölün yüzeyindeki yaklaşık 10 santimetrelik buz balta yardımıyla kırılarak suyun oksijenle teması sağlandı.

Doğanşar ilçesindeki Dipsiz Göl Şelalesi de bölgede etkili olan soğuk hava nedeniyle buz tuttu.

Şelalede uzunluğu 10 metreyi bulan buz sarkıtları meydana geldi.

Dipsiz Göl Şelalesi turistlerin uğrak yeri

Ağaçlık alandaki şelaleyi görebilmek için ziyaretçiler 100 metre uzunluğundaki demir merdivenleri tırmanıyor. Şelale her mevsim ziyaretçilerin uğrak yeri oluyor.