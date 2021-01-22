Haber Giriş: 22 Ocak 2021 Cuma 15:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Soğuk hava şelaleyi ve göleti dondurdu
[Fotoğraf: DHA]
Sivas'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle Hafik ilçesindeki Hafik Gölü'nün yüzeyi buzla kaplanırken Doğanşar ilçesindeki Dipsiz Göl Şelalesi'nde de buz sarkıtları oluştu.
Soğuk hava nedeniyle Hafik ilçesinde Hafik Gölü'nün yüzeyi buz tuttu.
Gölün yüzeyindeki yaklaşık 10 santimetrelik buz balta yardımıyla kırılarak suyun oksijenle teması sağlandı.
Doğanşar ilçesindeki Dipsiz Göl Şelalesi de bölgede etkili olan soğuk hava nedeniyle buz tuttu.
Şelalede uzunluğu 10 metreyi bulan buz sarkıtları meydana geldi.
Dipsiz Göl Şelalesi turistlerin uğrak yeri
Ağaçlık alandaki şelaleyi görebilmek için ziyaretçiler 100 metre uzunluğundaki demir merdivenleri tırmanıyor. Şelale her mevsim ziyaretçilerin uğrak yeri oluyor.
Etiketler: Kar Yağışı
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