Cumhuriyet Caddesi'nde iki haftadır cuma günleri bir araya gelen terör mağduru aileler ve bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ellerinde Türk bayrakları, pankart ve dövizlerle HDP İl Başkanlığı'na yürüdü.

Burada grup adına açıklama yapan, kardeşi terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan Besna Salim, terör örgütünce kandırılarak dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak ve seslerini duyurmak için Hakkari'deki anneler ile kadınların bir araya geldiğini söyledi.

"Gelin korkmayın, birleşelim"

Tüm Türkiye'ye, birlik ve beraberlik günü olduğunu haykırdıklarını belirten Salim, "Hakkari halkı başta olmak üzere tüm Doğu ve Güneydoğu halkı uyansın, PKK'nın ve taşeronlarının gerçek yüzünü görsün. Gelin korkmayın birleşelim. Hep beraber evlatlarımızı dağdan indirelim. İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten biz annelerin sayesinde terör örgütlerinin elinde bulunan yavrularımızı kurtaracağız. Çocuklarımızı HDP'den istiyoruz" dedi.

Kardeşi dağa kaçırılan Kerem Çakan da karalı duruşları karşısında karanlık yapıların yıkılacağına gönülden inandıklarını söyledi.

"PKK kaybedecek, anneler kazanacak"

"Evlat nöbetindeki bütün anneler ile 'teröre son' diyoruz. PKK kaybedecek anneler kazanacak" diyen Çakan, diğer aileleri de mücadelelerine katılmaya davet etti.

Çakan, "Bizlere katılın ve bu haklı davamızı birlikte büyütelim. Biz acılı annelerin gözyaşlarını, kendi iftiralarına ve yalanlarına alet ediyorlar. Bizleri kamuoyunda küçük düşürmeye, davamızın haksız olduğunu göstermeye çalışıyorlar. Biz, asla pes etmeyeceğiz. O çocukları sizin pençelerinizden kurtarıncaya kadar buradan kalkmayacağız" diye konuştu.

Açıklamanın ardından bir süre oturma eylemi yapan grup, terör örgütü PKK ve HDP aleyhine sloganlar atarak, ayrıldı.

Gruba Şehit-Gazi Sen Hakkari İl Başkanı Şirin Adıyaman ve Hakkari Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı İbrahim Adıyaman da destek verdi.