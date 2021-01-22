Geçtiğimiz günlerde Hamidiye Mahallesi – Şişli hattında çalışan İETT otobüsü şoförü Eyüp Durgun, iddialara göre, güzergahtaki duraktan yolcu aldığı anda başka bir araç sürücüsü tarafından sözlü tacize uğradı.

Olaya aldırış etmeyen şoförün yolu, tacizde bulunan araç sürücü tarafından Kağıthane Merkez durağında kesildi.

Saldırganlar olay yerinden kaçtı

Otobüsün camını kırarak şoförü ve oğlunu darp eden saldırgan ve arkadaşları, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle olay yerinden kaçtı.

Saldırı anının cep telefonu kamerası ile görüntülendiği olayla ilgili olarak şoför şikayetçi oldu.