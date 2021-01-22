Haber Giriş: 22 Ocak 2021 Cuma 15:33Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İstanbul’da otobüsün camını kırıp şoföre saldırdılar
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Kağıthane’de bir belediye otobüsünün şoförü ve oğlu, trafikte tartıştıkları kişilerce darp edildi. Otobüsün camını kırarak içeri giren saldırganların o anları cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Geçtiğimiz günlerde Hamidiye Mahallesi – Şişli hattında çalışan İETT otobüsü şoförü Eyüp Durgun, iddialara göre, güzergahtaki duraktan yolcu aldığı anda başka bir araç sürücüsü tarafından sözlü tacize uğradı.
Olaya aldırış etmeyen şoförün yolu, tacizde bulunan araç sürücü tarafından Kağıthane Merkez durağında kesildi.
Saldırganlar olay yerinden kaçtı
Otobüsün camını kırarak şoförü ve oğlunu darp eden saldırgan ve arkadaşları, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle olay yerinden kaçtı.
Saldırı anının cep telefonu kamerası ile görüntülendiği olayla ilgili olarak şoför şikayetçi oldu.
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