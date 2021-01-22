İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki 2 şüphelinin 2 milyon yaşında olduğu tahmin edilen denizyıldızı fosilini satmaya çalıştığını tespit etti.

Ekipler, haklarında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan işlem yaptığı 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Denizyıldızı fosiline el konuldu.