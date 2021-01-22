Haber Giriş: 22 Ocak 2021 Cuma 15:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale’de 2 milyon yaşındaki denizyıldızı fosili ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale’de düzenlenen operasyonda 2 milyon yaşında olduğu tahmin edilen denizyıldızı fosili ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki 2 şüphelinin 2 milyon yaşında olduğu tahmin edilen denizyıldızı fosilini satmaya çalıştığını tespit etti.
Ekipler, haklarında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan işlem yaptığı 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Denizyıldızı fosiline el konuldu.
Etiketler: Kaçakçılık
Son Haberler
- 15:51
- 15:50
- 15:58
- 15:45
- 15:57
Sıradaki Haber
Donarak şehit olan Vanlı 120 kahraman çocuk anıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz