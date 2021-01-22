Savaş döneminde Van’da yalnızca yaşlıların ve kadınların olması sebebiyle, 120 Vanlı çocuk sırtlarına aldıkları cephaneyi askerlere ulaştırmıştı.

Ancak dönüş yolunda tipiye yakalanan 120 çocuktan 98’i donarak şehit olmuştu.

Tarihe geçen bu olayda, Vanlı 120 kahraman çocuğun bu fedakarlığı her yıl düzenlenen anma programları ile anılıyor.

120 kahraman çocuk için 120 karanfil

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, kahraman çocuklar için düzenlenen anma programına, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve beraberinde yaklaşık 500 kişi katıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Güvenlik önlemlerinin alındığı anma programı kapsamında, Vanlı vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile Kurtuluş Parkı’na kadar yürüyüş yaptı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından, parkta 120 kahraman çocuk adına yapılan anıta 12-17 yaş arasındaki 120 öğrenci karanfil bıraktı.

Birlik ve beraberlik mesajı verildi

Vali Bilmez, birlik ve beraberlik mesajı verdiği anma programında 120 gençle ilgili olarak şunları söyledi:

“Cephede erzağın bittiği, cephaneliğin azaldığı haberi gelince Van'da eli silah tutan herkes cephede olduğu için bunlara erzak götürülmesi gerekiyor. 120 Vanlı genç gönüllü olur. Cephane ve erzakı, cephedeki amcalarına ve babalarına başarıyla ulaştırırlar. Van'ı sahipsiz bırakmamak adına geri dönerlerken maalesef salt kayalıklarda kışın zemherine yakalanıyorlar. Aynı Sarıkamış'ta yaşanan olayın bir benzeri burada yaşanıyor. Orada geri dönen ekipten 98 kişi şehit oluyor, diğerleri yaralı olarak Van'a getiriliyor ve bunlar da gazi oluyor. Bugün hepsi rahmetli olmuş.”